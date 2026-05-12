Solidarität

Geben nicht auf: Kubanerinnen bei einer Kundgebung in Havanna (16.4.2026)

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Mexiko-Stadt. Mexiko liefert nach Angaben von Präsidentin Claudia Sheinbaum weitere Hilfsgüter nach Kuba. »Heute bricht ein Schiff mit humanitären Hilfsgütern nach Kuba auf«, sagte die Staatschefin am Montag bei einer Pressekonferenz. Erdöl werde jedoch nicht nach Kuba transportiert, fügte sie an. Mexiko bemühe sich um »andere Arten der humanitären Unterstützung«. Mexiko hat seit Februar bereits mehrere Ladungen mit Hilfsgütern nach Kuba geschickt. Darunter waren Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. Die USA hatten ihre auf die wirtschaftliche Erdrosselung Kubas zielende Embargo- und Sanktionspolitik gegen Kuba in der vergangenen Woche weiter verschärft. US-Präsident Trump will Kuba nach eigenen Angaben »übernehmen«. Das US-Militär hatte im Januar den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro entführt und in die USA gebracht. Anschließend sorgte Washington dafür, dass Venezuela als der bis dahin wichtigste Öllieferant Kubas seine Lieferungen einstellte. (AFP/jW)

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