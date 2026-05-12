Kriegspolitik

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Kiew. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hält nichts davon, den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zum Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine machen. »Wer über Jahre russische Interessen in Deutschland vertreten hat, besitzt weder die moralische noch die politische Legitimität, heute als Vermittler aufzutreten«, sagte Makeiev in Kiew dem Spiegel. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Schröder am Wochenende als Vermittler ins Spiel gebracht. Der ukrainische Botschafter sagte dazu weiter: »Wir brauchen keine Vermittler. Wir brauchen Verbündete.« (dpa/jW)

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