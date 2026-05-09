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08.05.2026, 18:07:47
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Iran: US-Armee beschießt zwei Tanker
Teheran. In der Straße von Hormus ist es nach iranischen Angaben zu neuen Kampfhandlungen zwischen der US-Marine und iranischen Streitkräften gekommen. Die Nachrichtenagentur Fars sprach am Freitag von »sporadischen Kämpfen mit amerikanischen Schiffen«, die sich seit einer Stunde zugetragen hätten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Das US-Militär teilte mit, am Freitag zwei unter iranischer Flagge fahrende Frachtschiffe mit »Präzisionsmunition« angegriffen und manövrierunfähig gemacht zu haben. Die Schiffe »Sea Star III« und »Sevda« hätten versucht, die US-Blockade zu durchbrechen, erklärte das zuständige Zentralkommando Centcom im Onlinedienst X. Konkret habe ein Kampfflugzeug »Präzisionsmunition« in die Schornsteine der Schiffe abgefeuert.
Bereits in der Nacht hatte es Gefechte in der Straße von Hormus gegeben. US-Angaben zufolge griff die Armee dabei iranische Militäreinrichtungen an, nachdem der Iran drei US-Kriegsschiffe beschossen habe, welche die Meerenge durchfahren wollten. Während die US-Armee von »Selbstverteidigungsattacken« sprach, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, die USA hätten »gegen das Völkerrecht und den Waffenstillstand« verstoßen.
Die Straße von Hormus war nach dem Beginn der Angriffe Israels und der USA Ende Februar von den iranischen Streitkräften weitgehend gesperrt worden. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die Höhe. Seit April gilt in der Region formell eine Waffenruhe. (AFP/jW)
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