Fußball

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London. Manchester City hat den englischen FA-Cup gewonnen. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Endspiel gegen den FC Chelsea verdient mit 1:0 (0:0) durch. Vor rund 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion erzielte Antoine Semenyo in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für die »Cityzens«. Für Man City ist es nach dem Triumph im Ligapokal der zweite Titel der Saison. Eine dritte Trophäe ist noch möglich. In der Meisterschaft muss der Guardiola-Club allerdings auf einen Ausrutscher des FC Arsenal hoffen. City hat bei zwei noch ausstehenden Spielen zwei Punkte Rückstand auf den ­Premier-League-Tabellenführer. (dpa/jW)

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