Basketball

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Weißenfels. Vladimir Jovanovic wird zur neuen Saison Cheftrainer des Basketballbundesligisten Syntainics MBC. Der 42jährige Serbe löst damit seinen neun Jahre älteren Landsmann Milenko Bogicevic ab. Jovanovic unterschrieb beim deutschen Pokalsieger von 2025 einen Vertrag bis Ende der ­Saison 2026/27. Die letzte Vereinsstation des neuen Headcoachs war der fünfmalige polnische Meister Zastal BC Zielona Góra in der Saison 2024/25. Zuletzt war er hauptamtlich für den serbischen Basketballverband tätig und gehörte als Assistenztrainer zum Stab der ­A‑Nationalmannschaft. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!