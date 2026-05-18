»Merz bei Mercedes in Bremen. Wir arbeiten keine Stunde für den Kriegskanzler«. Kundgebungen. Dienstag, 19.5., 10–12 Uhr, an der Uni. 13–14.15 Uhr, Merecedes, Tor 8, Hermann-Koenen-Straße. Mittwoch, 20.5., 7–8.15 Uhr bei Airbus. 9–10 Uhr am TBZ, Doventorsteinweg/An der Weserbahn. Veranstalter: Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD Bremen

»Schützt das Grundgesetz vor autoritärer Herrschaft?« Vortrag von jW-Autor Andreas Fisahn, Rechtswissenschaftler an der Universität Bielefeld. Mittwoch, 20.5., 18.30 Uhr. Ort: Kofabrik, Stühmeyerstr. 33, Bochum. Veranstalter: ATTAC Bochum u.a.

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»KI, Arbeit, Demokratie, wohin führt der technologische Schub?«. Vortrag von jW-Autorin Barbara Eder. Schwerpunkt sind zentrale Entwicklungen im Vorfeld der Agenda 2030, dabei rückt eine marxistische Diagnose ins Zentrum: den tendentiellen Fall der Profitrate. Mittwoch, 20.5., 19.30 Uhr. Ort: AWO-Tagesstätte, Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, Wedel. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Wedel