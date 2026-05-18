Staatsbesuch ab Dienstag

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Beijing/Moskau. Nur wenige Tage nach dem China-Besuch von US-Präsident Donald Trump reist der russische Präsident nach Beijing. Wladimir Putin werde am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch eintreffen, erklärte der Kreml am Sonnabend. Bei den Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping soll es demnach darum gehen, die »umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit« zwischen Moskau und Beijing »weiter zu stärken«. Zum Abschluss der Gespräche ist die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung geplant. Putin soll auch mit Chinas Regierungschef Li Qiang zusammentreffen. Dabei werde es um die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit gehen. (AFP/jW)

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