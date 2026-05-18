Epidemie

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Es ist der 17. Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976. Am Sonntag rief die WHO eine internationale Gesundheitsnotlage aus, auch für das Nachbarland Uganda (Bild). Bekannt wurden bislang 80 Todesfälle.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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