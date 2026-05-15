Fußball

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Washington. Entgegen der verschärften Regeln für bestimmte Länder wollen die USA für Fans der Fußball-WM auf eine Kaution bei Einreise verzichten. Für Einreisende mit einem gültigen Ticket sei keine Zahlung erforderlich, bestätigte eine Mitarbeiterin des Außenministeriums der Nachrichtenagentur ­Associated Press. Normalerweise müssen Bürger aus 50 Ländern Kautionen von bis zu 15.000 US-Dollar (rund 12.800 Euro) hinterlegen, um in die USA einzureisen. Die Liste umfasst vor allem Länder aus dem Nahen Osten sowie aus Afrika. (dpa/jW)

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