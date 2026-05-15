Fußball

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Lens. Paris Saint-Germain hat seinen Meistertitel in der französischen Ligue 1 verteidigt. Der Bayern-Bezwinger aus dem Halbfinale der Champions League siegte beim Ligazweiten RC Lens mit 2:0 (1:0), PSG ist mit einem Vorsprung von neun Punkten vor dem letzten Spieltag nun nicht mehr einzuholen. Am Sonnabend, 30. Mai, kann das Team von Luis Enrique im Endspiel gegen den FC Arsenal auch noch den Titel in der europäischen Fußballkönigsklasse verteidigen. (dpa/jW)

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