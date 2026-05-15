Chipindustrie

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Seoul. Der von den Beschäftigten der Computerprozessorsparte von Samsung angedrohte Streik würde ein signifikantes Risiko für Südkoreas Wirtschaftswachstum und Exportwirtschaft darstellen. Das sagte Finanzminister Koo Yun Cheol am Donnerstag. Die Gewerkschaft droht ab dem 21. Mai mit einem bis zu 18 Tagen währenden Streik. Bei einem Warnstreik im April legten rund 40.000 Angestellte die Arbeit nieder. Konzern und Gewerkschaft erreichten am Mittwoch keine Einigung im Streit um die Entlohnung. (Reuters/jW)

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