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Bolivien

Auf einen Blick

Foto: Claudia Morales/REUTERS

In Bolivien werden Hochstraßen von Protestierenden blockiert. Die Proteste richten sich gegen die neoliberale Regierung unter Präsident Rodrigo Paz, dessen Rücktritt die Demonstranten fordern (Apacheta, 13.5.2026)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.05.2026, Seite 2, Kapital & Arbeit
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