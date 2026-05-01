Willemstad. Knapp fünf Wochen vor der Fußball-WM ist Curaçaos-Trainer Fred Rutten zurückgetreten. Die Entscheidung habe der Niederländer nach einem offenen und konstruktiven Gespräch mit dem Verbandspräsidenten getroffen, teilte der Fußballverband des Landes mit. Niederländischen Medienberichten zufolge soll Ruttens Vorgänger Dick Advocaat auch sein Nachfolger werden.

Der Ex-Schalker Rutten hatte das Amt im Februar von seinem Landsmann Advocaat übernommen. Unter dem 63jährigen Rutten hatte Curaçao zweimal verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März eine 0:2-Niederlage gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 (0:1) in Australien. Für Curaçao beginnt das WM-Turnier am 14. Juni in Houston gegen die deutsche Mannschaft. Weitere Vorrundengegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

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Der 78jährige Advocaat war im Februar aus persönlichen Gründen von seinem Posten zurückgetreten, nachdem er das Team von der kleinen Karibikinsel völlig überraschend erstmals zu einer WM geführt hatte. Die niederländische Zeitung Algemeen Dagblad berichtete, mit Advocaats Rückkehr werde nun der Wunsch der Mannschaft erfüllt. Das Team hatte sich demnach klar gegen Rutten und für eine Rückkehr des Ex-Coaches ausgesprochen. Der Verband kündigte an, zeitnah über die nächsten Schritte zu informieren. (dpa/jW)