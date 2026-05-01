Parteienfinanzierung

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Doha/ London. Die britische Rechtsaußenpartei Reform UK ist offenbar hochgradig abhängig von Spenden schwerreicher Privatpersonen. Deren Zuwendungen an die Partei von Nigel Farage (ehemals UKIP) machen zwei Drittel des gesamten Spendenaufkommens aus, wie der katarische Sender Al Dschasira am Mittwoch vergangener Woche online berichtete . Im Mittelpunkt stehe Christopher Harborne, ein britisch-thailändischer Milliardär und Finanzkapitalist. Dem Sender zufolge ist Harbone der derzeit größte Einzelspender in der Geschichte einer britischen Partei. Er soll mehr als 22 Millionen Pfund (25,4 Millionen Euro) an Reform UK gespendet haben, davon allein im Jahr 2025 zwölf Millionen Pfund. (jW)

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