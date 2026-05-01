Trump gegen »Antifa«

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Washington. Mit ihrer neuen »Antiterrorstrategie« zielt die US-Regierung auch auf die Verfolgung oppositioneller Kräfte im Inland ab. Es gehe darum, »gewaltbereite, säkulare politische Gruppen zu identifizieren und unschädlich zu machen«, sagte der »Antiterrordirektor« des Weißen Hauses, Sebastian Gorka, laut dpa-Bericht vom Mittwoch vergangener Woche in Washington. Gorka nannte Gruppierungen »mit antiamerikanischer, radikaler Pro-Gender- oder anarchistischer Ideologie« und meinte damit auch »die Antifa«. Die Regierung von Präsident Donald Trump werde deren Netzwerke und Mitglieder erfassen, Verbindungen zu internationalen Organisationen aufdecken und sie handlungsunfähig machen. (dpa/jW)

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