Oberbürgermeister Aue-Bad Schlema

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Aue/Bad Schlema. Der Kandidat der faschistisch-separatistischen »Freien Sachsen« hat den ersten Durchgang zur Wahl des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Aue/Bad Schlema (Erzgebirgskreis) für sich entschieden. Der 37jährige IT-Kapitalist Stefan Hartung, im Jahr 2022 laut Freier Presse als NPD-Politiker Landratskandidat für die »Freien Sachsen«, ist Mitglied des Kreistages und des Stadtrates. Er holte am Sonntag 29 Prozent der Stimmen, wie der MDR am Montag unter Berufung auf eine Stadtsprecherin berichtete. Am 7. Juni soll es zu einer Stichwahl zwischen Hartung und dem CDU-Kandidaten Marcus Hoffmann kommen, der 23,6 Prozent erhalten habe. Angetreten waren außerdem ein 50jähriger Industriemeister und VW-Betriebsrat für die AfD, ein 54jähriger Unternehmer für die Freien Wähler sowie ein 42jähriger Unternehmer für Die Linke. Auf seiner Internetseite teilte Hartung mit, dass er »im wahren Leben kein ›rechtsextremistisches‹ Klischee erfülle« und ihm entsprechende Bestrebungen »völlig zuwider« seien. Nach Angaben des sächsischen Landeswahlleiters hatte sich Hartung 2019 bereits um das Amt beworben, aber nur 18,2 Prozent erhalten. Damals gewann der jetzt nicht mehr angetretene CDU-Politiker Franz H. Kohl im zweiten Wahlgang mit 42 Prozent. (jW)

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