»Fidel Castros Denken – Inspiration zum Handeln«. Podiumsgespräch mit kubanischen Gästen und anschließendem Konzert anlässlich des 100. Geburtstags von Fidel Castro. Freitag, 15.5., 18 Uhr. Ort: Nordweststern, Georg-Schumann-Str. 26, Leipzig. Veranstalter: Cuba Sí und Kommunistische Plattform Leipzig

»Global Marijuana March 2026«. Demonstration. Die begonnenen Reformen in der Cannabispolitik müssen konsequent verteidigt und weiterentwickelt werden. Sonnabend, 16.5., 14 Uhr. Ort: Ratinger Tor im Hofgarten, Düsseldorf. Veranstalter: CSC Düsseldorf

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»Widerstand der Sinti und Roma«. Kulturveranstaltung. Erinnerung an einen Tag des Kampfes und des Mutes. Am 16. Mai 1944 leisteten Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau bewaffneten Widerstand gegen die SS. Sonnabend, 16.5., 16 Uhr: »Starke Frauen, starke Stimmen«, 18 Uhr: Konzert mit June Heilig und Ensemble. Ort: Kulturhaus Romnokher, B 7, 16 (Eingang über den Hinterhof), Mannheim. Veranstalter: Verband Deutscher Sinti und Roma