Vereinigtes Königreich

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London. Im Streit um einen Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer hat ein weiteres Regierungsmitglied seinen Posten aufgegeben. Wie Sky News am Dienstag berichtete, schrieb Staatssekretärin Jess Phillips in einem Brief an Starmer, sie könne ihr Amt »unter der jetzigen Führung« nicht weiter ausüben. »Ich sehe nicht den Wandel, der notwendig ist.« Starmer steht seit dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Regionalwahlen unter Druck. Zuvor war bereits Staatssekretärin Miatta Fahnbulleh zurückgetreten. Der Regierungschef solle »das Richtige für das Land und die Partei tun und einen Zeitplan für einen geordneten Übergang« an der Regierungsspitze nennen, schrieb sie am Dienstag in ihrer Rücktrittserklärung. Der Premier hält aber weiter an seinem Posten fest. (AFP/jW)

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