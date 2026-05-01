Fußball

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Stuttgart . Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind erstmalig in die Bundesliga aufgestiegen. Das Team von Trainer Nico Schneck gewann am vorletzten Spieltag mit 4:1 (3:1) gegen die Reserve des VfL Wolfsburg und sicherte sich damit die Zweitligameisterschaft. Schneck hatte erst Ende März die Nachfolge des freigestellten Heiko Gerber übernommen. Die Frauenfußballabteilung des VfB war erst 2021 gegründet worden. Der VfB Stuttgart übernahm das Spielrecht in der Oberliga vom VfB Obertürkheim und stieg nun bereits zum dritten Mal nacheinander auf. (dpa/jW)

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