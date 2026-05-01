Basketball

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Philadelphia. Die New York Knicks haben im zweiten Jahr in Folge die Conference Finals in der NBA erreicht. Der zweimalige Meister aus New York zog genau 53 Jahre nach dem letzten Titelgewinn mit einem 144:114 bei den Philadelphia 76ers ins Playoffhalbfinale ein. Die Knicks gewannen die Serie gegen die chancenlosen Sixers in vier Spielen mit einem »Sweep« – also ohne Niederlage – und haben nun insgesamt bereits sieben Siege in Serie geholt. Den Knicks half am Sonntag abend eine wahre Flut an erfolgreichen Distanzwürfen, die schon im ersten Viertel für eine vorentscheidende Führung sorgten und Coach Mike Brown auf der anschließenden Pressekonferenz ungläubig auf den Spielbericht blicken ließen. »Wir haben 25 Dreier bei 44 Versuchen getroffen, wenn ich das richtig lese«, sagte der Cheftrainer. Während die 25 verwandelten Dreier den Playoffrekord in der NBA einstellten, bedeuteten sie für das Team eine neue Bestmarke – ebenso wie die 144 Punkte in einem Playoffspiel. (dpa/jW)

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