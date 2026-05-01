Festivalfilm

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Der Filmregisseur Werner Herzog (83) wird seinen neuen Spielfilm »Bucking Fastard« nicht in Cannes vorstellen. Sein langjähriger Manager David Gersh bestätigte das auf Anfrage. Demnach schlug Herzog die Einladung nach Cannes aus, weil ihm das Festival keinen Platz in der prestigeträchtigen Wettbewerbssparte angeboten hatte. Die 79. Filmfestspiele an der Croisette finden vom 12. bis 23. Mai statt. Mehr als 20 Filme sind im Wettbewerb. Herzog habe gehofft, dass seine Hauptdarstellerinnen Rooney Mara und Kate Mara im Wettbewerb für Preise in Frage kommen könnten, schrieb Variety unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Regisseurs. In »Bucking Fastard« spielen die Schwestern Rooney (41) und Kate (43) eng miteinander verbundene Zwillinge, die durch ungewöhnliches Verhalten auffallen. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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