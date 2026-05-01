Pop

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Die Beatles bekommen ihr eigenes Museum in London. Es soll 2027 an einem geschichtsträchtigen Ort eröffnen: in der Savile Row Nr. 3. Auf dem Dach des Gebäudes spielte die Band am 30. Januar 1969 ihr letztes öffentliches Konzert. Damals befand sich dort der Hauptsitz des Beatles-Labels Apple Corps, im Keller lag zudem das Studio, in dem das Album »Let It Be« aufgenommen wurde. Apple Corps hat das Gebäude im Stadtzentrum zurückgekauft und plant nun auf mehreren Etagen wechselnde Ausstellungen, auch soll das ursprüngliche »Let It Be«-Studio detailgetreu nachgebaut werden. »In diesen Wänden stecken so viele besondere Erinnerungen – ganz zu schweigen vom Dach«, sagte Paul ­McCartney in einer Mitteilung vom Mittwoch auf der Beatles-Website. Ringo Starr fügte hinzu: »Es ist, als würde man nach Hause kommen.« (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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