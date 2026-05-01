Musik

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Weil Israel einen Teilnehmer schicken darf, schickt Slowenien keinen zum Eurovision Song Contest 2026, der sich dem Brain-, Pink- und Artwashing verschrieben hat. Damit war die Teilnahme von Laibach ausgeschlossen. Das slowenische Staatsfernsehen hatte Laibachs Song »Allgorythm« aus dem neuen Album »Musick« ernsthaft als ESC-tauglich erwogen. Was die Laibach-Musiker von einer ESC-Teilnahme gehalten hätten, ist nicht überliefert. In ihrem Song »Eurovision«, veröffentlicht Ende 2013 auf dem Album »Spectre«, heißt es: »Oceans of souls / They are trying so hard / But the minds are kept shut / Europe is falling apart / Europe is falling.« Statt beim Eurovision Song Contest kann man Laibach im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 18. Mai in Graz und am 19. Mai im süddeutschen Schorndorf erleben, tags drauf spielen sie in Köln in der Essigfabrik.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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