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Kauf von OVO

Eon baut Geschäft in Britannien aus

London. Der Energieversorger Eon will mit dem Kauf des britischen Energieanbieters Ovo sein ‌Geschäft auf der ‌Insel erweitern. Eon habe eine entsprechende Vereinbarung ‌geschlossen, teilte der Konzern am Montag ​mit. Über die Höhe des Kaufpreises hätten ‌die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. ‌Die ‌britische Wettbewerbsbehörde muss der Transaktion noch zustimmen. Eon versorgt ‌in Britannien bereits rund 5,6 Millionen Verbraucher. Mit Ovo sollen weitere rund vier Millionen Kunden hinzukommen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.05.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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