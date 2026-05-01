Drohnen und Cyberangriffe

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Bonn. Der Rüstungskonzern Rheinmetall übt den Schulterschluss mit der Deutschen Telekom. Ein Entwicklungsvorhaben für einen Drohnenschutzschild gaben die beiden Firmen am Montag bekannt. Es geht darum, Drohnen frühzeitig zu erkennen und dann durch Störsignale oder eigene Abfangdrohnen sowie möglicherweise Laserschüsse aufzuhalten, etwa an Kraftwerken, Industrieanlagen und Brücken. Die Telekom soll ihre Kompetenz zu Handynetzen und anderen Digitalanwendungen einbringen, Rheinmetall ist für Sensorik und Effektoren, also Laser, zuständig. (dpa/jW)

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