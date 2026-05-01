Iran-Krieg

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Berlin. Die deutschen Exporte in den Nahen Osten sind nach Ausbruch des Iran-Kriegs am 28. Februar eingebrochen. Die Lieferungen in die Islamische Republik Iran sanken im März um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf knapp 25 Millionen Euro, wie aus einer Reuters-Auswertung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Auch die Ausfuhren in benachbarte Länder sanken drastisch: die nach Katar um fast 60 Prozent auf rund 54 Millionen Euro, die in den Irak um 55 Prozent auf 58 Millionen Euro. (Reuters/jW)

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