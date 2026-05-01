Grenzregime

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Berlin. Etwa 35.000 Menschen sind seit Mai 2025 unmittelbar an der deutschen Grenze oder bei illegalen Grenzübertritten zurückgewiesen worden. Das geht aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor, die die Behörde am Montag bestätigte. Seit dem 8. Mai 2025 habe die Bundespolizei demnach 47.659 unerlaubte Einreisen festgestellt. 294 Personen aus vulnerablen Gruppen hätten ein Asylgesuch geäußert. 1.415 sogenannte Schleuser und 8.842 Menschen mit offenen Haftbefehlen seien festgenommen worden. Zudem hätten Bundespolizisten 1.581 Personen aus dem »extremistischen Spektrum« festgestellt. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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