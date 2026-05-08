London. Die deutsche Tischtennisnationalmannschaft der Männer ist bei der Team-WM in London im Viertelfinale ausgeschieden. Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska verloren mit 1:3 gegen Japan und verpassten dadurch die erhoffte WM-Medaille. Nach sechs Endspielteilnahmen in den Jahren 2006 bis 2022 scheiterte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf zum zweiten Mal nacheinander in der Runde der letzten acht.

Am vergangenen Samstag hatten die Deutschen den WM-Mitfavoriten Japan noch mit 3:2 in der Gruppenphase geschlagen. Zwar gewann Patrick Franziska auch diesmal sein Match gegen den Bundesligaprofi Shunsuke Togami von TTF Ochsenhausen in 3:1 Sätzen. Doch zu diesem Zeitpunkt lagen die Deutschen bereits mit 0:2 zurück.

Der große Unterschied zum ersten Duell war, dass der Weltranglistenzehnte Dang Qiu diesmal gegen beide japanischen Topspieler Tomokazu Harimoto (0:3) und Sora Matsushima (1:3) verlor. Am Sonnabend hatte er beide noch jeweils in 3:0 Sätzen geschlagen. (dpa/jW)