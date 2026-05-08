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Arbeitskämpfe

Contitech streicht 1.600 Stellen in Deutschland

Foto: Ole Spata/dpa
Der »Abbau« ist Teil des Kürzungsprogramms, das Conti im November angekündigt hatte ...

Hannover. Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental will bei der Kunststofftechniktochter Contitech weltweit 3.000 Stellen vernichten, davon 1.600 in Deutschland. Mit der Gewerkschaft IG BCE wurde nun eine Einigung auf die Rahmenbedingungen erzielt, wie beide Seiten mitteilten, berichtete dpa am Donnerstag. Die Gewerkschaft sprach von einem umfassenden Transformationspaket, auf das man sich geeinigt habe.

Die Vereinbarung regelt den angeblich sozialverantwortlichen Abbau von etwa 1.600 Stellen in Deutschland, hieß es vom Unternehmen. Ein Teil der betroffenen Tätigkeiten werde ins Ausland verlagert. Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis mindestens Ende 2030 vermieden werden, hieß es von der IG BCE.

Der »Abbau« ist Teil des Kürzungsprogramms, das Conti im November angekündigt hatte. Von 2028 an sollen jährlich 150 Millionen Euro zusammengestrichen werden. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass dafür auch Stellen abgebaut werden sollen, bisher aber keine genauen Zahlen genannt. (dpa/jW)

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Erschienen am 08.05.2026, Inland
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