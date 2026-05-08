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07.05.2026, 18:23:25
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Frankreich gedenkt des Endes des Zweiten Weltkriegs
Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gedenkt in einer Zeremonie am Pariser Triumphbogen am Freitag des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 81 Jahren. Der 8. Mai ist in Frankreich ein offizieller Feiertag. Macron will am Vormittag um 10.30 Uhr auch ein Blumengebinde an der Statue des früheren Präsidenten Charles de Gaulle ablegen, der den Widerstand gegen die deutsche Besatzung angeführt hatte, wobei er auf zahlreiche Soldaten aus den französischen Kolonien zurückgreifen konnte, die Frankreich an vorderster Front von den Faschisten befreiten.
Anschließend fährt Macron, von der Republikanischen Garde begleitet, die Champs-Elysées hinauf. Am Triumphbogen entfacht er die Flamme am Grab des unbekannten Soldaten. Am 8. und 9. Mai wird an die Kapitulation Nazideutschlands vor den Streitkräften der Alliierten im Jahr 1945 erinnert. (AFP/jW)
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