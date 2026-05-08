Nessebar. An der bulgarischen Schwarzmeerküste geht der Giro d'Italia in seine 109. Auflage. Die zweitwichtigste Landesrundfahrt der Radprofis startet am Freitag mit einer 147 Kilometer langen Etappe von Nessebar nach Burgos. Dann folgen zwei weitere Etappen in Bulgarien, ehe es nach einem Ruhetag am Dienstag in Italien weitergeht. Der Giro endet nach 3.468 Kilometern und fast 50.000 Höhenmetern am 31. Mai in Rom.

Der große Favorit ist Jonas Vingegaard. Der Däne gewann bereits zweimal die Tour de France, im Vorjahr siegte er zudem bei der Spanien-Rundfahrt. Mit einem Triumph beim Giro könnte der 29jährige als achter Fahrer der Geschichte alle drei großen dreiwöchigen Rundfahrten als Sieger abschließen.

Die härtesten Konkurrenten dürften die Italiener Giulio Ciccone und Giulio Pellizzari sein. Hinzu kommt der Brite Adam Yates, der das UAE-Team anführt, auch den Niederländer Thymen Arensman sollte man auf der Rechnung haben. (dpa/jW)