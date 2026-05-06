Baltikum

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Vilnius. Das litauische Parlament hat am Dienstag beschlossen, Bundeskanzler Friedrich Merz’ Einsatz für die Sicherheit Litauens mit dem Aleksandras-Stulginskis-Stern zu würdigen. Verliehen werde der Preis, der für die Förderung parlamentarischer Werte, Demokratie und Staatlichkeit stünde, am 19. Mai, hieß es in einer Mitteilung. Der Vorsitzende der Vergabekommission, Vytautas Jucius, dankte Merz für sein »unerschütterliches Engagement für die Freiheit Litauens und ganz Europas«, insbesondere für die sogenannten Sicherheitsgarantien in Form der Panzerbrigade 45, die die Bundeswehr nahe Vilnius aufbaut. Die Truppe soll bis 2027 auf etwa 4.800 Soldaten und 200 zivile Mitarbeiter anwachsen. Beim Aufstellungsappell der Brigade im Mai 2025 hatte Merz behauptet: »Der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin.« Offenbar hat der Bundeskanzler im Ausland bessere Zustimmungswerte als in der BRD. (dpa/jW)

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