Fußballrealität

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Teheran. Iran will trotz des Krieges mit dem Gastgeberland USA an der anstehenden Fußball-WM in Nord- und Mittelamerika teilnehmen. Das erklärte der iranische Verband FFIRI am Sonnabend, stellte aber zehn Bedingungen, darunter die problemlose Erteilung von Visa, Respekt gegenüber Flagge und Nationalhymne sowie umfassende Sicherheitsgarantien an Flughäfen, in Hotels und auf den Wegen zu den Stadien.(sid/jW)

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