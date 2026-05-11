Boxen

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Manchester. Im Duell der britischen Knockout-Experten ist Daniel Dubois eindrucksvoll auf die Boxbühne zurückgekehrt und hat erneut den Weltmeistertitel im Schwergewicht erobert. Der 28jährige behauptete sich am Sonnabend gegen den Titelträger Fabio Wardley und besiegte den drei Jahre älteren Kontrahenten verdient nach elf von zwölf Runden durch technischen K. o. im Duell um den Gürtel des Verbands WBO.(sid/jW)

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