Aufrüstung

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Taipeh. Nach monatelangem Streit hat Taiwans Parlament den Sonderhaushalt für seine Armee verabschiedet. Mit ihrer Parlamentsmehrheit setzte die Opposition am Freitag ihren Vorschlag von 780 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 21,13 Milliarden Euro) durch. Die Regierung hatte ursprünglich einen deutlich höheren Etat von 1,25 Billionen Taiwan-Dollar gefordert. Zentrale Vorhaben wie die Förderung der Drohnenindustrie entfallen. Die Chefin der größten Oppositionspartei Kuomintang, Cheng Li-wun, erklärte, die jetzige Fassung konzentriere sich auf die Beschaffung von US-Waffen. Dem Vorschlag der Regierung hätten klar definierte Posten im Etatplan gefehlt, kritisierte Chen. Washington gilt als größter militärischer Unterstützer Taiwans, US-Vertreter hatten zuvor den Regierungsvorschlag unterstützt. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei meinte indes, die Änderungen könnten das internationale Vertrauen in Taiwans Verteidigungsengagement untergraben. (dpa/jW)

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