Geheimdienste

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Berlin. Die Fraktionen von AfD und Linken sind im Bundestag erneut mit dem Versuch gescheitert, Mitglieder in das Gremium zur »Kontrolle« der Geheimdienste zu entsenden. Die AfD-Abgeordneten Martin Hess und Gerold Otten sowie die Linke-Abgeordnete Clara Bünger verfehlten bei der Abstimmung am Donnerstag die erforderliche Mehrheit. Damit ist weiterhin der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz als einziger Vertreter der Opposition in dem Parlamentarischen »Kontrollgremium« vertreten. Für Bünger stimmten 250 Abgeordnete bei 305 Neinstimmen. (AFP/jW)

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