Kriegsdienst

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Berlin. Drei Monate nach dem Start des sogenannten neuen Wehrdienstes hat die Bundeswehr erste Rekruten über ihre »Anwerbeoffensive« gewonnen. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag in Berlin mitteilte, wurden Musterungen durchgeführt und Interessierte für konkrete Verwendungen eingeplant oder bereits eingestellt. Genaue Zahlen nannte ein Sprecher auf Nachfrage vor Journalisten nicht. Es geht dabei um junge Menschen ab 18, die seit Januar im Zuge der Neuregelung des Wehrdienstes von der Bundeswehr angeschrieben und nach ihrer Bereitschaft für einen möglichen Kriegsdienst gefragt werden. 206.000 solcher Anschreiben seien – Stand 29. April – versandt worden. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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