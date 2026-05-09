Geiselnahme in Bank

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Die Polizei beendete am Freitag eine mutmaßliche Geiselnahme in einer Bank in Sinzig (Rheinland-Pfalz). Es sei zu überprüfen, ob es wirklich eine war, sagte ein Polizeisprecher. Zudem sei unklar, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben.

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!