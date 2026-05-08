American Football

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Der American-Football-Superstar Tom Brady (48) hat in seiner aktiven Karriere seine Teamkollegen verbal häufig hart in die Mangel genommen. »Als ich noch Quarterback war, war ich irgendwie ein Arschloch«, sagte Tom Brady auf der Digitalmesse OMR in Hamburg. Er habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass alles bis ins Detail richtig gemacht wird. Erst im Laufe seiner Profikarriere sei er toleranter geworden, wenn Dinge nicht so liefen, wie er es wollte. Brady hat in seiner Karriere sieben Mal den Super Bowl gewonnen, er ist der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. 2022 beendete der Quarterback seine Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers und änderte 40 Tage später seine Meinung, um eine weitere Saison dranzuhängen. Seit Februar 2023 ist Brady nun offiziell im Ruhestand. (dpa/jW)

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