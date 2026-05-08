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Volleyball

Läuft an der Spree

Lüneburg. Die BR Volleys sind zum 16. Mal deutscher Volleyballmeister. Die Berliner gewannen das dritte Finalspiel bei der SVG Lüneburg mit 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:12) und holten sich in der »Best of Five«-Serie den entscheidenden Sieg. Für den Rekordmeister von der Spree war es der zehnte Titel in Serie. Der Pokalsieger aus Niedersachsen verlor zum zweiten Mal hintereinander eine Finalserie mit 0:3 gegen die Hauptstädter. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 08.05.2026, Seite 16, Sport
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