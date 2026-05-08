Museumslandschaft

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Das Deutsche Historische Museum in Berlin muss noch Jahre ohne sein Hauptgebäude an der berühmten Straße Unter den Linden auskommen. Voraussichtlich 2027 würden sie vom Gebäudeeigentümer – der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – und dem mit der Sanierung beauftragten Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erfahren, wie der verbindliche Zeitplan der Baumaßnahme sein werde, teilte Museumsleiter Raphael Gross am Mittwoch mit. Eine Wiedereröffnung des Zeughauses mit einer neuen ständigen Ausstellung sei »vor 2031 nicht realistisch«, teilte Gross mit. Dabei handle es sich um eine unverbindliche Prognose.(dpa/jW)

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