Biennale von Venedig

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Biennale-Leiter Pietrangelo Buttafuoco verwahrt sich gegen Kritik an der Teilnahme Russlands an der internationalen Kunstausstellung und wirft seinen Kritikern Intoleranz vor. Es habe hitzige Diskussionen, Ausschlussforderungen und Stellungnahmen gegeben, die oft dem Zuhören vorausgegangen seien, beklagte Buttafuoco am Mittwoch. Im Streit um den Umgang mit Israel und Russland trat die Jury zurück. Er wundere sich darüber, dass die Welt, die aus der Französischen Revolution, der Aufklärung, dem Laizismus und dem Streben nach perfekter Demokratie hervorgegangen sei, sich in ihr genaues Gegenteil verkehrt habe, sagte Buttafuoco. Er beklagte »eine Werkstatt der Intoleranz und der Rufe nach Zensur, nach Zensur und Ausschluss«.(dpa/jW)

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