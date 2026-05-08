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Die Berliner Boulevardzeitung B. Z. wickelt ihre bisherige Redaktion ab. Ab September übernimmt die Axel Springer Academy of Journalism and Technology die Leitung und Redaktion der Zeitung, wie der Verlag mitteilte. Die technische und kaufmännische Verantwortung bleibe bei der Bild-Gruppe. Verantwortlich soll Academy-Leiterin Miriam Krekel sein. Sie war bereits von 2017 bis 2022 Chefredakteurin der B. Z. Künftig solle die Zeitung von einem Kernteam erfahrener Redakteure sowie wechselnden Journalistenschülern der Academy produziert werden. Laut dpa ist auch ein Stellenabbau im niedrigen zweistelligen Bereich vorgesehen. Der Verlag sprach von einer »radikalen redaktionellen Neuaufstellung«. Ziel sei es unter anderem, die journalistischen Produkte zu verjüngen und neue Formen des digitalen Lokaljournalismus zu entwickeln. Geplant seien etwa datenjournalistische und investigative Projekte sowie »KI-gestützte hyperlokale Angebote«.(dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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