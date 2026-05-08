Schwund

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Berlin. Angesichts wachsender Unzufriedenheit in den eigenen Reihen hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vor einer Austrittswelle aus der CDU gewarnt. Linnemann sprach in der Präsidiumssitzung am Montag von zahlreichen Austritten in diesem Jahr, wie Bild (Donnerstag) unter Berufung auf Parteikreise berichtete. Er habe einen Schwund von mehreren zehntausend Mitgliedern hochgerechnet. Gehe die Entwicklung so weiter, würde die CDU bis zum Ende der Legislaturperiode 50.000 Mitglieder verlieren, sagte Linnemann demnach. (AFP/jW)

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