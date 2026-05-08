Außenminister Gideon Saar

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Berlin. Der israelische Außenminister Gideon Saar hofft auf eine weitere Vertiefung der Militärpartnerschaft mit Deutschland. »Vielleicht kommen wir in einigen Bereichen sogar zu einer gemeinsamen Produktion von Waffen«, sagte Saar der Welt (Donnerstag). »Zwischen Freunden sind die Möglichkeiten unbegrenzt.« Israel hatte zuletzt das Flugabwehrsystem »Arrow 3« an die Bundesrepublik geliefert, »obwohl wir im Krieg sind und es auch selbst hätten gebrauchen können«, sagte Saar. Am Dienstag war der Minister von seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU) in Berlin empfangen worden. (AFP/jW)

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