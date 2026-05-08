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Enorme materielle Einbußen

Umfrage: Pflegearmut weit verbreitet

Berlin. Die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen bedeutet für viele Familien in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge oft enorme materielle Einbußen. 49 Prozent der befragten Pflegenden gaben in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit an, Pflegearmut bei sich selbst oder im näheren Umfeld erlebt zu haben. Pflegearmut wurde in der Umfrage definiert als Verlust des Hauses oder eines Großteils der Ersparnisse. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 08.05.2026, Seite 4, Inland
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