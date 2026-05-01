Leichtathletik

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Bonn. Im Jahr 2026 werden keine Leichtathletikeuropameisterschaften im Parasport stattfinden. Der Weltverband World Para Athletics beendete am Mittwoch die Suche nach einem Ausrichter, ohne Erfolg. Die Saison verläuft für die deutschen Leichtathleten um die Paralympicssieger Markus Rehm und Johannes Floors somit ohne Großereignis. »Es ist eine Tragödie, dass unsere Athletinnen und Athleten das Jahr ohne großen Höhepunkt gestalten müssen«, sagte Lukas Niedenzu, stellvertretender Sportdirektor im Deutschen Behindertensportverband. (sid/jW)

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