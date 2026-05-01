Fußball

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Zürich. Vor dem Start der WM in Nordamerika sucht der Weltverband FIFA noch einmal den Austausch mit dem iranischen Fußballverband. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, habe die FIFA den iranischen Verband eingeladen, bis zum 20. Mai in ihren Hauptsitz nach Zürich zu kommen. Ein solches Treffen hatte sich Irans Verbandspräsident Mehdi Taj laut lokalen Medien gewünscht, um »zahlreiche Themen zu besprechen«. Aufgrund des Krieges mit den USA und Israel hatte es immer wieder Zweifel an der Teilnahme des Iran bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11.6.–19.7.) gegeben – erst recht, nachdem die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte. FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigte in Vancouver jedoch, dass der Iran »selbstverständlich« bei der WM dabei sei. (sid/jW)

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