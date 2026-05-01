Indonesien

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Jakarta. Nach einem Social-Media-Verbot für die Jugend könnte Indonesiens Regierung Menschen unter 16 Jahren auch das Onlineshopping untersagen. Die Verkaufsplattformen im Internet seien »als nächstes« dran, zumal Kinder dort mitunter betrogen würden, sagte die Ministerin für Kommunikation und Digitales, Meutya Hafid, am Mittwoch. Letztlich werde das Verbot aber auf »alle digitalen Plattformen« ausgeweitet, womit die Regierung die Eltern unterstützen wolle. (AFP/jW)

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