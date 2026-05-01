Nahostkonflikt

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Genf. Die UNO hat Israel aufgefordert, zwei Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte »unverzüglich und bedingungslos« freizulassen. Außerdem müssten die Behörden »beunruhigende Berichte« untersuchen, wonach die beiden Männer in der Haft misshandelt worden seien, forderte der Sprecher des UN-Menschenrechtskommissariats, Thameen Al-Kheetan, am Mittwoch in Genf. Der Spanier Saif Abukeshek und der Brasilianer Thiago Ávila gehören zu Dutzenden Aktivisten, deren Schiffe vergangene Woche auf dem Weg zum von Israel abgeriegelten Gazastreifen in internationalen Gewässern von der israelischen Marine aufgebracht worden waren. Abukeshek und Ávila befinden sich derzeit in einem Gefängnis in der Stadt Aschkelon im Hungerstreik. (AFP/jW)

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